Сміливо: американська реперка у прозорому кетс'юті похизувалася пишними сідницями

Megan Thee Stallion у відвертому аутфіті сходила на вечірку.
Американська реперка Megan Thee Stallion (справжнє ім'я якої – Меган Джовон Рут Піт) поділилася в Instagram знімками свого нового спокусливого образу.
Артистка одягла на вечірку червоний прозорий кетс'ют із пір'ям на манжетах, який добре обтискав її сексуальну фігуру. Під ним на Меган була червона білизна.
Реперка із різних ракурсів похизувалася на камеру пишними сідницями.
Відвертий лук зірка доповнила бордовими туфлями на високих шпильках, бордовою сумкою, ідеально рівним укладанням, макіяжем із чорними стрілками і довгим манікюром.
Нагадаємо, Megan Thee Stallion прийшла на церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі у прозорій сукні з імітацією корсету і блиснула трусами.
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