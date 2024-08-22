Сміливо: американська рестлерка зібралася на прем'єру фільму без трусів

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська рестлерка Лів Морган. Вона йшла на прем’єру супергеройського готичного фільму "Ворон", яка відбулася у Village East by Angelika.

Для такої події дівчина обрала провокаційний образ. На ній була чорна сукня міді, яка з одного боку оголювала її тіло. Вбрання було скріплене металевим аксесуаром, який демонстрував, що на Лів не було трусів.

Лів Морган / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними атласними босоніжками на високій платформі і підборах. Вона зробила гарну зачіску, яскравий макіяж із чорними стрілками, білий манікюр, чорний педикюр і завершила лук прикрасами. На плечі рестлерка несла свій чемпіонський пояс.

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