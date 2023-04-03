Сміливо: американська співачка прийшла на церемонію у прозорій сукні і без білизни

Інгрід Андресс одягла на світський захід провокаційне вбрання.
Американська кантрі-співачка Інгрід Андресс відвідала церемонію вручення нагород CMT Music Awards 2023, яка відбулася в Остіні, Техас.
Артистка обрала для своєї появи відвертий лук. Вона одягла чорну сукню по фігурі на тонких бретельках, верх якої був прозорим. Під вбранням була відсутня білизна, тому Інгрід блиснула пласким животом і частиною грудей.
Аутфіт Андресс доповнила чорними босоніжками. Вона зробила високий пучок, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками у вигляді квітів. Французький манікюр і молочний педикюр завершили лук Інгрід.
Нагадаємо, американська модель Прія Джейн прийшла на прем'єру фільму в атласній сукні золотисто-мідного кольору на бретельках і без білизни.
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