Сміливо: американська співачка прийшла на церемонію у прозорій сукні і без білизни

Американська кантрі-співачка Інгрід Андресс відвідала церемонію вручення нагород CMT Music Awards 2023, яка відбулася в Остіні, Техас.

Артистка обрала для своєї появи відвертий лук. Вона одягла чорну сукню по фігурі на тонких бретельках, верх якої був прозорим. Під вбранням була відсутня білизна, тому Інгрід блиснула пласким животом і частиною грудей.

Інгрід Андресс / Фото: Getty Images

Аутфіт Андресс доповнила чорними босоніжками. Вона зробила високий пучок, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками у вигляді квітів. Французький манікюр і молочний педикюр завершили лук Інгрід.

Нагадаємо, американська модель Прія Джейн прийшла на прем'єру фільму в атласній сукні золотисто-мідного кольору на бретельках і без білизни.

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