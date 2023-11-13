Сміливо: американська телезірка у прозорій сукні з'явилася на заході

Морган Стюар вийшла у світ у пікантному мереживному вбранні від Chanel.

Американська телезірка Морган Стюарт стала гостею благодійного галавечора Baby2Baby, який відбувся у Каліфорнії.

Перед фотографами вона постала у сміливому аутфіті від Chanel. На Морган була сіра мереживна сукня з декоративними ґудзиками, накладними кишенями і розрізом спереду. Під прозорим вбранням на ній була чорна білизна. Зверху красуня одягла чорний твідовий жакет із золотистими ґудзиками з логотипом французького бренду.

Морган Стюарт / Фото: Getty Images

Взула Стюарт чорні атласні туфлі, зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс, темно-бордовий манікюр і завершила лук каблучкою із зеленим камінчиком.

Нагадаємо, галавечір відвідала також Зої Салдана, яка підкреслила струнку фігуру корсетною мінісукню з квітковим принтом від бренду Balmain.

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