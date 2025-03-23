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Сміливо: Анна Трінчер показала свої оголені фото, зроблені на Балі

Сміливо: Анна Трінчер показала свої оголені фото, зроблені на Балі

Сміливо: Анна Трінчер показала свої оголені фото, зроблені на Балі

Анна Трінчер/Пресслужба

Артистка потішила фоловерів відвертими знімками.

Анна Трінчер опублікувала в Instagram провокаційні світлини з відвертої фотосесії, яку влаштувала під час відпочинку на Балі.

Співачка граційно позувала перед фотокамерою оголеною, демонструючи струнку фігуру. На ній був лише вишуканий білий крислатий капелюх. Анна сиділа на стільці, закинувши ногу на ногу, і грайливо прикривала свої інтимні місця.

Анна Трінчер/Фото valeriijojo / ©
Анна Трінчер/Фото valeriijojo

Знімки вийшли зовсім не вульгарними, а навпаки – загадковими, спокусливими і красивими.

Анна Трінчер/Фото valeriijojo / ©
Анна Трінчер/Фото valeriijojo

"Давай ще гола вийди!" Прочитала я в коментарях і послухалась", – підписала знімки артистка.

Нагадаємо, Анна Трінчер прийша на прем'єру української комедії "Збори ОСББ" у сорочці шоколадного кольору, чорних штанях і з лакованою сумкою кольору бургунді.

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