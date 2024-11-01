Сміливо: аргентинська модель у "голій" сукні і без бюстгальтера блиснула сосками

Аргентинська модель і акторка Валентина Феррер відвідала щорічну геловінську вечірку Гайді Клум у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала відвертий аутфіт. Дівчина одягла прозору сукню максі, розшиту білим бісером і паєтками у вигляді гілок, а також білим пір'ям на рукавах і подолі. Під вбранням на ній були нюдові труси і не було бюстгальтера, тож Феррер виблискувала оголеними грудьми і сосками перед присутніми.

Валентина Феррер / Фото: Getty Images

Лук Валентина доповнила невеликою сумкою із фірмовим логотипом бренду Louis Vuitton на золотому ланцюжку. У неї було розпущене волосся з рівним проділом, макіяж смокі-айс із густими віями і темний манікюр.

Нагадаємо, Валентина Феррер відвідала афтепаті "The Victorias Secret Show 2024" у Нью-Йорку, де постала у мереживній сукні з квітковим візерунком, під якою була чорна білизна.

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