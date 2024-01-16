Сміливо: австралійська акторка вийшла на червону доріжку "Еммі" без бюстгальтера

28-річна Лів Г'юсон обрала для свого виходу мінімалістичний, але сміливий лук.
Австралійська акторка, небінарна персона і зірка серіалу Yellowjackets – Лів Г'юсон – відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.
Перед фотографами вона з'явилася у чорному костюмі, який складався зі штанів палацо і фраку, фалди якого переходили у шлейф. Фрак акторка одягла на голе тіло і продемонструвала дивне татуювання на животі.
Лів зібрала волосся у низький пучок і була без макіяжу на обличчі. У вухах у неї були лаконічні сережки.
Нагадаємо, а Селена Гомес прийшла на Emmy Awards в ефектній сукні-бюстьє із сексуальним декольте від Oscar de la Renta, пошитій на замовлення.
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