Сміливо: австралійська акторка вийшла на червону доріжку "Еммі" без бюстгальтера

28-річна Лів Г'юсон обрала для свого виходу мінімалістичний, але сміливий лук.

Австралійська акторка, небінарна персона і зірка серіалу Yellowjackets – Лів Г'юсон – відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

Лів Г'юсон / Фото: Associated Press

Перед фотографами вона з'явилася у чорному костюмі, який складався зі штанів палацо і фраку, фалди якого переходили у шлейф. Фрак акторка одягла на голе тіло і продемонструвала дивне татуювання на животі.

Лів Г'юсон / Фото: Associated Press

Лів зібрала волосся у низький пучок і була без макіяжу на обличчі. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Нагадаємо, а Селена Гомес прийшла на Emmy Awards в ефектній сукні-бюстьє із сексуальним декольте від Oscar de la Renta, пошитій на замовлення.

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