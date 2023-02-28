Сміливо: австралійська зірка реаліті без бюстгальтера і в прозорій мінісукні прийшла на прем'єру фільму

Щоб привернути до себе увагу, знаменитості з'являються на заходах у відівертих аутфітах.

Зірка реалітішоу Big Brother Анджела Кленсі відвідала прем’єру драми про спорт "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа", яка відбулася в австралійському місті Перт.

Знаменитість обрала для своєї появи сміливий лук. Вона одягла чорну прозору мінісукню зі шнурівкою у зоні декольте і рюшами на подолі. Під вбранням на ній були лише чорні труси-сліпи. А от оголені груди Анджела прикрила пасмами волосся.

Анджела Кленсі / Фото: Getty Images

Взула Кленсі чорні замшеві чоботи зі шнурівками, які зав'язала на колінах.

Волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила насичений макіяж із чорними тінями і помадою малинового відтінка. У вухах у зірки були сережки-кільця, на руках – браслет і каблучки. Довгий блискучий манікюр завершив сміливий образ Анджели.

Нагадаємо, у центрі сюжету "Крід III" – Адоніс Крід, який досягнув значних вершин у світі боксу. У сімейному житті у нього теж все добре. У його життя повертається друг дитинства, а тепер суперник - Деміен, якого звільнили після майже 20-річного ув'язнення. У юнацькі роки Деміен був чудовим боксером і тепер він хоче всім довести, що його місце – на рингу.

Зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість Деміену втрачати нічого.

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