Сміливо: Барбара Палвін у мереживній білизні і панчохах-ботфортах прийшла на фешншоу Balenciaga

31-річна угорська модель у спокусливому аутфіті з'явилася на Паризькому тижні моди.

Барбара Палвін перебуває у Парижі на Тижні моди. Дівчина відвідала показ колекції осінь/зима 2025-2026 бренду Balenciaga, який відбувся у Будинку Інвалідів.

Модель продемонструвала там сексуальний образ total black. На Барбарі було мереживне боді з вирізом на животі, нюдова водолазка і білизняна екстремально коротка спідниця, яка просвічувалася. На плечі вона накинула елегантне чорне пальто з атласними лацканами.

Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Лук Палвін доповнила чорними прозорими оперними рукавицями з квітковими аплікаціями, щільними панчохами-ботфортами з мереживом і чорною сумкою з мереживною хусткою на ручці.

Палвін зробила укладання з локонами і макіяж у бежево-коричневих відтінках. У такому образі Барбара точно не залишилася непоміченою.

Нагадаємо, Барбара Палвін на вечері в Grand Diner du Louvre з'явилася у сукні з кутюрної колекції Iris Van Herpen 2021 ніжного тілесного кольору з розрізом спереду, вирізом на декольте та довгим шлейфом.

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