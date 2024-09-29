Сміливо: Белла Торн без бюстгальтера з'явилася на вулицях Парижа

26-річна акторка і співачка у шкірянці на голе тіло відвідала Паризький тиждень моди.

Белла Торн потрапила до обєктивів папараці на вулицях Парижа. Знаменитість йшла на фешншоу бренду Vetements, який відбувся у межах Тижня моди.

Для свого виходу вона обрала провокаційний аутфіт. На Торн була чорна шкіряна куртка оверсайз із білими і синіми вставками. Під нею не було бюстгальтера, тож Белла виблискувала своїми оголеними грудьми.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Співачка також одягла чорні вільні штани, з-під яких визирали білі труси. Взута вона була у босоніжки кольору металік на шпильках.

Белла зробила укладання з локонами, макіяж із помадою кольору молочного шоколаду і довгий червоний манікюр. Пальці вона прикрасила каблучками з камінням.

Нагадаємо, Белла Торн на вечір відкриття 20-ї річниці кінофестивалю HollyShorts у Голлівуді постала у кислотно-жовтому жакеті з широкими плечима і мідно-чорним ґудзиком, який вона одягла на голе тіло.

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