Сміливо: Блейк Лайвлі у "голій" сукні-кольчузі блиснула грудьми на івенті

36-річна акторка мала ефектний вигляд на світському заході.
Блейк Лайвлі стала гостею галавечора LACMA Art+Film, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелесі.
На івенті вона постала у яскравому образі. Блейк була одягнена у "голу" коротку сукню-кольчугу, яка була створена із мерехтливих пастельно-рожевих і жовтих ромбів. Під нею на зірці були нюдові труси і не було бюстгальтера, тож акторка виблискувала грудьми.
Аутфіт Лайвлі доповнила об’ємною помаранчевою накидкою, яка мала ефект помятості, і рожевими босоніжками Christian Louboutin Emilie із кристалами і замшевим ремінцем із телячої шкіри.
Блейк зробила зачіску з локонами, макіяж із пастельно-рожевою помадою і завершила лук лаконічними золотими прикрасами.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі з'явилася на вулицях Нью-Йорка у шкіряних бермудах із кольоровим квітковим принтом і косусі з квітами, яку вона одягла на голе тіло, від бренду Dauphinette.
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