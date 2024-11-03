Сміливо: Блейк Лайвлі у "голій" сукні-кольчузі блиснула грудьми на івенті

Блейк Лайвлі стала гостею галавечора LACMA Art+Film, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелесі.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

На івенті вона постала у яскравому образі. Блейк була одягнена у "голу" коротку сукню-кольчугу, яка була створена із мерехтливих пастельно-рожевих і жовтих ромбів. Під нею на зірці були нюдові труси і не було бюстгальтера, тож акторка виблискувала грудьми.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Аутфіт Лайвлі доповнила об’ємною помаранчевою накидкою, яка мала ефект помятості, і рожевими босоніжками Christian Louboutin Emilie із кристалами і замшевим ремінцем із телячої шкіри.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Блейк зробила зачіску з локонами, макіяж із пастельно-рожевою помадою і завершила лук лаконічними золотими прикрасами.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Блейк Лайвлі з'явилася на вулицях Нью-Йорка у шкіряних бермудах із кольоровим квітковим принтом і косусі з квітами, яку вона одягла на голе тіло, від бренду Dauphinette.

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