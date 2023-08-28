Сміливо: бойфренд Кенддал Дженнер показав своє оголене фото

Хлопець моделі Кендалл Дженнер – пуерто-риканський репер Bad Bunny – викликав справжній фурор своїм провокаційним знімком в Instagram.

Артист показав селфі, на якому позував повністю оголеним. Bad Bunny похизувався сексуальним накачаним тілом.

Bad Bunny/Instagram Bad Bunny

Світлина вийшла затемнена, через це нічого не можна розгледіти, але це не заважає шанувальницям репера насолоджуватися його мужньою і спокусливою статурою.

Нагадаємо, нещодавно Кендалл Дженнер показала знімки з відпочинку у Мексиці, на яких вона продемонструвала струнку фігуру у різних купальниках.

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