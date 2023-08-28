Сміливо: бойфренд Кенддал Дженнер показав своє оголене фото

29-річний музикант Bad Bunny похизувався накачаним торсом.
Хлопець моделі Кендалл Дженнер – пуерто-риканський репер Bad Bunny – викликав справжній фурор своїм провокаційним знімком в Instagram.
Артист показав селфі, на якому позував повністю оголеним. Bad Bunny похизувався сексуальним накачаним тілом.
Світлина вийшла затемнена, через це нічого не можна розгледіти, але це не заважає шанувальницям репера насолоджуватися його мужньою і спокусливою статурою.
Нагадаємо, нещодавно Кендалл Дженнер показала знімки з відпочинку у Мексиці, на яких вона продемонструвала струнку фігуру у різних купальниках.
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