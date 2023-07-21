Сміливо: британська акторка без бюстгальтера сходила на вечірку

Есме Крід-Майл обрала для свого виходу прозоре вбрання.

В об'єктиви папараці потрапила акторка Есме Крід-Майл, відома роллю головної героїні у серіалі "Ганна" на Amazon Video.

Зірка з'явилася на вулиці Лондона у відвертому образі. На ній була чорна прозора мереживна сукня, під якою були чорні труси і відсутній бюстгальтер. Тож Есме без комплексів світила на публіку своїми сосками.

Есме Крід-Майл / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорними лакованими туфлями. Скромне укладання і макіяж із малиново помадою і тінями завершили лук Крід-Майл.

У такому луку акторка йшла на вечірку Diet Coke Break by Kate Moss.

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