Сміливо: британська акторка у "голій" сукні прийшла на церемонію

Шерідан Сміт одягла на премію прозоре вбрання.
Британська акторка театру Шерідан Сміт відвідала церемонію театральної премії Лоуренса Олів'є у Лондоні. Вона привернула до себе увагу своїм провокаційним луком.
Сміт з'явилася у чорній "голій" сукні, розшитій стразами і камінням, під якою на ній був топ-смужка і труси з високою посадкою. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями з ремінцями, на високій платформі і шпильках.
Зірка показала, який вигляд її фігура має і спереду, і ззаду.
Шерідан зробила елегантну зачіску з мокрим ефектом, макіяж із довгими пишними віями і бордовий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки зі стразами.
Нагадаємо, а Ніколь Шерзінгер постала на премії у чорній вечірній сукні на тонких бретельках, зі шлейфом і розрізом до стегна.
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