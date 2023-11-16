Сміливо: британська футболістка у "голій" сукні і без бюстгальтера вийшла на червону доріжку

39-річна Алекс Скотт вирішила привернути до себе увагу провокаційним луком.

У Королівському оперному театрі у Лондоні відбулася церемонія вручення нагород GQ Men Of The Year Awards 2023. Нашу увагу привернула британська футболістка і гравчиня національної збірної Англії Алекс Скотт, яка обрала для своєї появи відвертий образ.

Футболістка з'явилася на червоній доріжці у "голій" сукні у сітку, прикрашеній кристалами. Під вбранням були лише нюдові стринги. А от оголеними грудьми Алекс без комплексів виблискувала на публіку.

Алекс Скотт / Фото: Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила туфлями на високих шпильках, скромною зачіскою, макіяжем із помадою шоколадного відтінку і діамантовими сережками-цвяшками.

Алекс Скотт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, трансгендерна американська акторка і модель Індія Мур у "голому" вбранні відвідала презентацію колаборації Кім Кардашян Skims х Swarovski у Нью-Йорку.

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