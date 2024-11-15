Сміливо: британська мисткиня у відвертій сукні і без трусів прийшла на івент

Бі Бердсворт обожнює епатувати публіку своїми провокаційними луками.
Британська мисткиня Бі Бердсворт привернула увагу своїм сміливим луком на презентації різдвяної кампанії Agent Provocateur у Лондоні.
На івент вона прийшла у чорній довгій сукні, яка по боках була скріплена срібними ланцюжками і оголювала її тіло. Під вбранням не було білизни, що додало її образу провокаційності.
Аутфіт Бі доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї була коротка зачіска, макіяж із підкресленими чорним олівцем очима та густими бровами, а також чорний педикюр. На зап'ясті у мисткині був браслет, а у вухах – лаконічні сережки-кільця.
Дівчина також продемонструвала на камеру татуювання на руках.
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