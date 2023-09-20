Сміливо: британська модель прийшла на церемонію у "голій" сукні з декольте до пупка

Леомі Андерсон у прозорій сукні і без бюстгальтера вийшла в світ.
Британська модель Леомі Андерсон відвідала церемонію вручення нагород The Sun "Who Cares Wins", яка відбулася 2023 у Лондоні.
Для такої події вона обрала сміливий аутфіт. Леомі одягла чорну прозору сукню з глибоким декольте майже до пупка. Вбрання було прикрашене вишивкою, бісером і паєтками, які й прикрили оголені груди манекенниці. Вона мала стрункий і зовсім не вульгарний вигляд.
Під вбранням були чорні труси чи мініспідниця. Взула Андерсон чорні босоніжки на шпильках і доповнила образ чорним клатчем із крокодилячої шкіри.
Леомі зробила елегантну зачіску і макіяж із пишними віями. У вухах у неї були діамантові сережки. Відвертий лук красуня завершила каблучкою і французьким манікюром.
Нагадаємо, на фешнзахід Vogue World Леомі Андерсон прийшла у блакитній мінісукні, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
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