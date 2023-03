Сміливо: британська модель прийшла на прем'єру фільму без білизни

Британська модель і візажистка Лотті Томлінсон відвідала прем’єру фільму All Of Those Voices, яка відбулася у Лондоні.

Красуня обрала для своєї появи сміливий образ. Вона одягла чорну напівпрозору обтислу сукню, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Під вбранням на ній була відсутня білизна.

Лотті Томлінсон / Фото: Getty Images

Модель доповнила лук туфлями кольору металік, зачіскою, зібраною догори, ніжним макіяжем і довгим молочним манікюром. У вухах у неї були сережки-кільця, а на шиї – золота підвіска на ланцюжку.

Лотті Томлінсон / Фото: Associated Press

Лотті прийшла на захід у компанії свого бойфренда - манекенщика Льюїса Бертона.

Перед фотокамерами Томлінсон позувала також зі своїми сестрами – Дейзі і Фібі, які також з'явилися у сексуальних аутфітах.

Лотті Томлінсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, британська модель Демі Роуз нещодавно показала фоловерам пікантні знімки, на яких вона позувала без білизни і в лілово-фіолетовій накидці, яка кріпилася на шиї та імітувала сукню.

