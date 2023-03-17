Сміливо: британська модель прийшла на прем'єру фільму без білизни

Лотті Томлінсон з'явилася на заході у напівпрозорій сукні.
Британська модель і візажистка Лотті Томлінсон відвідала прем’єру фільму All Of Those Voices, яка відбулася у Лондоні.
Красуня обрала для своєї появи сміливий образ. Вона одягла чорну напівпрозору обтислу сукню, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Під вбранням на ній була відсутня білизна.
Модель доповнила лук туфлями кольору металік, зачіскою, зібраною догори, ніжним макіяжем і довгим молочним манікюром. У вухах у неї були сережки-кільця, а на шиї – золота підвіска на ланцюжку.
Лотті прийшла на захід у компанії свого бойфренда - манекенщика Льюїса Бертона.
Перед фотокамерами Томлінсон позувала також зі своїми сестрами – Дейзі і Фібі, які також з'явилися у сексуальних аутфітах.
Нагадаємо, британська модель Демі Роуз нещодавно показала фоловерам пікантні знімки, на яких вона позувала без білизни і в лілово-фіолетовій накидці, яка кріпилася на шиї та імітувала сукню.
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