Сміливо: британська співачка блиснула сосками на музичній премії у Лондоні

На що тільки не йдуть зірки, щоб привернути до себе увагу на заходах.

Британська артистка Charli XCX знає, як опинитися у центрі уваги івенту. Співачка з'явилася на червоній доріжці музичної премії Brit Awards 2023, яка відбулася у Лондоні, у сміливому аутфіті.

Вона постала у прозорій білій довгій сукні з американською проймою і зі шлейфом від Ludovic de Saint Sernin, яка була по всій довжині прикрашена логотипом бренду зі стразів.

Charli XCX / Фото: Getty Images

Під вбранням були білі стринги і відсутній бюстгальтер, тому зірка блиснула сосками. Взула вона білі босоніжки на високій платформі.

Charli XCX розпустила волосся і зробила макіяж із насиченими і довгими чорними стрілками. Образ вона доповнила діамантовими браслетами і каблучками. Французький манікюр завершив лук співачки.

Нагадаємо, зірка соцмереж та інфлюенсерка Мандана Болурчі вийшла на прогулянку Лос-Анджелесом у синій мінісукні із прозорими вставками і без білизни.

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