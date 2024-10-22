Сміливо: британська співачка у прозорій сукні і без бюстгальтера з'явилася на вулицях Нью-Йорка

37-річна Еллі Голдінг у "голому" вбранні вийшла на прогулянку.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила британська співачка Еллі Голдінг. Артистка привернула до себе увагу провокаційним луком.

На зірці була чорна прозора сукня максі з чорними смужками зверху, під яку вона одягла лише чорні труси. Еллі без комплексів виблискувала перед присутніми своїми пишними оголеними грудьми.

Аутфіт Голдінг доповнила чорним лакованими босоніжками на високих платформах і підборах. У руці вона несла чорний піджак і чорну шкіряну сумку.

Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Співачка зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою, вуха прикрасила лаконічними сережками, а пальці – каблучками.

Нагадаємо, Еллі Голдінг на церемонія вручення нагород Brit Awards прийшла в ефектній шовковій сукні ніжного відтінку крем-брюле від бренду Alberta Ferretti.

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