Сміливо: британська ведуча вийшла на червону доріжку у прозорій сукні-сітці і з відрослим педикюром

Майлін Клас з'явилася на світському заході у "голому" вбранні.

Майлін Клас відвідала церемонію нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у The Roundhouse у Лондоні.

Для своєї появи знаменитість обрала сміливий аутфіт. Вона одягла чорну прозору сукню-сітку максі зі стразами, під якою на ній був чорний сексуальний бюстгальтер із мереживом і труси з високою посадкою. Клас мала дуже спокусливий вигляд.

Образ Майлін доповнила чорними шкіряними босоніжками на шпильках і чорним стьобаним клатчем.

Майлін Клас / Фото: Getty Images

Ведуча акуратно уклала волосся, зробила насичений макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. У вухах у неї були цікаві сережки-вузлики з камінням.

І все було б ідеально, якби не педикюр Майлін – бежевий гельлак помітно відріс. Напевно, ведуча не мала часу його обновити.

Майлін Клас / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Майлін Клас у леопардовій сукні-сорочці і тренч від Burberry сходила на роботу.

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