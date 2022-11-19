Сміливо: чилійська співачка прийшла на червону доріжку без спідньої білизни

26-річна артистка із Чилі – Камі – вирішила привернути до себе увагу відвертим луком.

Співачка Камі відвідала церемонію нагородження премії Latin Grammy Awards, яка відбулася у Mandalay Bay Michelob Ultra Arena у Лас-Вегасі.

Щоб виділитися серед інших красунь на червоній доріжці, Камі обрала провокаційний лук. Красуня прийшла на захід без спідньої білизни. На ній була довга сукня темного відтінку кольору металік, яка мала великий виріз від талії до стегна. Це мало дуже пікантний вигляд.

Камі / Фото: Associated Press

Крім того, через відсутність бюстгальтера артистка блиснула своїми сосками.

Свій аутфіт Камі доповнила пишним укладанням з кучерями, яскравим макіяжем із салатовими тінями на повіках, безліччю каблучок і довгим манікюром.

Камі / Фото: Associated Press

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