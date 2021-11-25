Сміливо: чоловік у сукні з високим розрізом від Андре Тана викликав фурор на прем'єрі фільму у Києві

Сміливо: чоловік у сукні з високим розрізом від Андре Тана викликав фурор на прем'єрі фільму у Києві

Гість прем'єри стрічки "Дім Гуччі" прийшов в елегантній сукні від Atelier Andre Tan.

Уже давно нікого не дивує той факт, що чоловіки носять жіночий одяг, в якому вони почуваються комфортно та гармонійно. Кожен світський захід і червона доріжка на Заході не обходиться без чоловіків у жіночих образах, які складають гідну конкуренцію дамам.

І ось ця модна тенденція докотилася і до України. Вчора, 24 листопада, на довгоочікуваній прем'єрі фільму Рідлі Скотта – "Дім Гуччі" нашу увагу привернув чоловік в ефектному образі.

Красень із сіро-блакитними очима на ім'я Костянтин з'явився на заході в елегантній чорній сукні максі від Atelier Andre Tan із верхом-сіткою, прикрашеною кристалами, і такими самими рукавами.

Фото B&H Film Distribution

Instagram konstantine.e.d

Вбрання чудово сиділо на чоловікові. Високий розріз дозволив йому продемонстрували свої м'язисті і волохаті ноги із маленьким татуюванням у вигляді комахи.

Сукню Костянтин поєднав із чорними туфлями зі срібними ланцюгами.

Із цим епатажним і крутим чоловіком навіть Джамала не стрималася, щоб не заселфетися.

Instagram konstantine.e.d

У своєму Instagram Stories він виклав знімки, де хизується вбранням та каблучкою із величезним каменем Swarovski.

Instagram konstantine.e.d

Свій аутфіт від завершив скуйовдженим укладанням.

Instagram konstantine.e.d

До слова, у Голлівуді багато чоловіків носить жіночий одяг. Приміром, американський 52-річний актор, співак та драматург Біллі Портер завжди з'являється на публіці в ефектних жіночих вбраннях. Повз нього не проходить жодна камера, а Біллі завжди тішиться такій увазі.

Біллі Портер / Associated Press

Біллі Портер / Associated Press

Біллі Портер / Getty Images

Біллі Портер / Getty Images

Біллі Портер / Getty Images

Біллі Портер / Associated Press

Біллі Портер / Getty Images

Американський перукар, телеведучий і небінарна персона (це людина, яка не відчуває себе виключно жінкою або виключно чоловіком) - Джонатан Ван Несс просто обожнює жіночі луки. Він носить ефектні сукні, яскраві спідниці, прозорі топи і залюбки позує в епатажних аутфітах перед фотографами на івентах.

Джонатан Ван Несс / Associated Press

Джонатан Ван Несс / Associated Press

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

А американський інженер з Німеччини - Марк Браян - носить жіночий одяг і підбори у повсякденні. Марк - натурал. Він описує себе, як щасливого одруженого чоловіка, батька і дідуся, який любить автомобілі Porsche і красивих жінок. Але водночас йому також подобається носити стильні речі, а зокрема високі шпильки і спідниці.

Браян міксує ділові чоловічі сорочки з обтислими спідницями-олівцями, кольоровими колготами та підборами.

Полюбляє епатувати публіку своїми провокаційними луками соліст італійського гурту Maneskin - Даміано Давид.

На церемонії вручення премії MTV Europe Music Awards 2021 він постав у прозорій чорній сорочці з люрексом, яку зав'язав на торсі, панчохах у сітку на шкіряному поясі, лакованих ботфортах на підборах та у високих лакованих рукавичках. На чоловікові також були мереживні чорні труси.

Maneskin / Associated Press

Як бачимо, колись революційним було те, що жінки одягали чоловічі вбрання, а зараз - все навпаки.

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