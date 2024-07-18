Сміливо: Демі Роуз оголеною похизувалася сексуальними вигинами тіла

Британська модель без одягу знялася у фотосесії.

Смілива Демі Роуз розбурхала уяву фоловерів своєю новою відвертою фотосесією, яку вона показала в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери модель постала повністю оголеною. Вона спокусливо позувала, лежачи на землі біля штучного озера на подвір'ї.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз похизувалася пишними формами і сексуальними вигинами тіла. Вона мала спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій провокаційний лук Демі доповнила перукою з довгим темним хвилястим волоссям із чубчиком, а також макіяжем із чорними стрілками і прозорим блиском на губах.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше провокаційна Демі Роуз постала на знімках топлес.

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