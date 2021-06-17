Сміливо: Демі Роуз у прозорому комбінезоні і без білизни сходила до ресторану

26-річна модель не любить носити білизну. Вона без комплексів ходить без неї до громадських місць.
Демі Роуз — дуже смілива дівчина. Вона обожнює епатувати публіку і фоловерів в Instagram своїми провокаційними образами.
Цього разу модель сходила до ресторану на Ібіці у відвертому образі. Вона одягла обтислий прозорий комбінезон з принтом, під яким не було спідньої білизни. Вбрання ідеально підкреслило її пишні форми.
Роуз зробила собі високий хвіст, накрутивши його, і макіяж з акцентом на очах.
"У прохолоді вечора, коли все стає якось круто", — підписала знімки модель.
А нещодавно Роуз у романтичному білому купальнику з рюшами і в парео покаталася на гойдалці, влаштувавши собі невеликий фотосет.
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