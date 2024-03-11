Сміливо: Джоді Тернер-Сміт прийшла на післяоскарівську вечірку без білизни

Джоді Тернер-Сміт продемонструвала на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз відвертий образ.

На червоній доріжці вона постала у сміливій чорні оксамитовій сукні максі з глибоким декольте і високим розрізом до талії. Під вбранням була відсутня білизна.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Джоді впевнено позувала перед фотографами і хизувалася сексуальними формами.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках. У вухах у неї були сережки з камінням, а на руці – браслет із цього комплекту. Коротка білява зачіска, легкий макіяж і коричневий манікюр завершили лук Тернер-Сміт.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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