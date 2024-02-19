Сміливо: Джордан Данн прийшла на вечірку у вбранні з декольте до лобка і блиснула сексуальними грудьми

33-річна модель свохм аутфітом привернула до себе увагу на афтепаті церемонії BAFTA.

Джордан Данн відвідала вечірку Fashion And Film Party, організовану виданням Vogue і брендом Tiffany & Co. у Лондоні.

Модель з'явилася там у сміливому аутфіті. Вона одягла чорний комбінезон зі штанями-кльош і глибоким декольте аж до лобка. Через такий відвертий виріз Данн блиснула пишними і сексуальними грудьми, а також пласким животом.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Свій лук Джордан доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї була коротка стрижка, макіяж із довгими накладними віями, елегантні сережки з камінням і французький манікюр із акцентним чорним лаком.

Нагадаємо, Джордан Данн на вечірці британського Vogue 2023 Forces For Change постала у чорній сукні максі від бренду Versace з американською проймою. По боках вбрання мало вирізи, скріплені на стегнах металевою фурнітурою.

Читайте також: