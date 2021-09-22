Сміливо: ефектна Джіджі Хадід у прозорому бюстгальтері прийшла на фешнпоказ Ріанни

Модель взяла участь у білизняному показі барбадоської співачки.
Сьогодні, 22 сентяюбря, в Лос-Анджелесі, у готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites минуло шоу білизняного бренду Ріанни — Savage X Fenty. Його трансляція відбудеться у п'ятницю, 24 вересня, на платформі Amazon Prime Video.
У показі взяла участь Джіджі Хадід. Вона прийшла на фешнівент в ефектному сексуальному образі. Модель була одягнена у білий штанний костюм. Під жакетом на Джіджі був білий прозорий мереживний бюстгальтер, який хвилював уяву всіх присутніх чоловіків.
Вбрання вона доповнила білими лакованими гостроносими туфлями. Шию Хадід прикрасила розкішним багатошаровим перловим намистом з золотими акцентами.
Жакет був скріплений великою золотою брошкою. Її пальці прикрашали каблучки і французький манікюр.
Волосся Джіджі розпустила, уклала назад і зробила макіяж з нюдовою помадою і чорними котячими стрілками на очах. У вухах у неї були делікатні сережки з камінням.
А сама винуватиця події — Ріанна — сяяла у жовтій мінісукні і вкороченому бомбері з широкими рукавами, які були декоровані дрібною сіткою зі стразами.
У показі також взяли участь Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Джоан Смоллс, Алек Век, Ванесса Гадженс, Бехаті Прінслу, Нормані, Джазмін Салліван, Дедді Янкі та інші.
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