Сміливо: ефектна Джіджі Хадід у прозорому бюстгальтері прийшла на фешнпоказ Ріанни

Модель взяла участь у білизняному показі барбадоської співачки.

Сьогодні, 22 сентяюбря, в Лос-Анджелесі, у готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites минуло шоу білизняного бренду Ріанни — Savage X Fenty. Його трансляція відбудеться у п'ятницю, 24 вересня, на платформі Amazon Prime Video.

У показі взяла участь Джіджі Хадід. Вона прийшла на фешнівент в ефектному сексуальному образі. Модель була одягнена у білий штанний костюм. Під жакетом на Джіджі був білий прозорий мереживний бюстгальтер, який хвилював уяву всіх присутніх чоловіків.

Джіджі Хадід / Getty Images

Вбрання вона доповнила білими лакованими гостроносими туфлями. Шию Хадід прикрасила розкішним багатошаровим перловим намистом з золотими акцентами.

Жакет був скріплений великою золотою брошкою. Її пальці прикрашали каблучки і французький манікюр.

Волосся Джіджі розпустила, уклала назад і зробила макіяж з нюдовою помадою і чорними котячими стрілками на очах. У вухах у неї були делікатні сережки з камінням.

А сама винуватиця події — Ріанна — сяяла у жовтій мінісукні і вкороченому бомбері з широкими рукавами, які були декоровані дрібною сіткою зі стразами.

Ріанна / Getty Images

У показі також взяли участь Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Джоан Смоллс, Алек Век, Ванесса Гадженс, Бехаті Прінслу, Нормані, Джазмін Салліван, Дедді Янкі та інші.

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Показ Ріанни Savage X Fenty в Лос-Анджелесі (9 фото)

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