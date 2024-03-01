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Сміливо: Емілі Ратаковскі без бюстгальтера прийшла на Паризький тиждень моди

Сміливо: Емілі Ратаковскі без бюстгальтера прийшла на Паризький тиждень моди

Сміливо: Емілі Ратаковскі без бюстгальтера прийшла на Паризький тиждень моди

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

32-річна модель з'явилася на фешнівенті у відвертому луку.

Емілі Ратаковскі відвідала показ бренду Loewe, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи модель обрала сміливий лук. Вона з'явилася перед фотокамерами у розстебнутому темно-синьому жакеті, який вона одягла на голе тіло. Ратаковскі продемонструвала спокусливе декольте і плаский живіт.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

На Емілі також була чорна шкіряна спідниця до колін, пронизана довгою золотою спицею. Взута вона була у чорні босоніжки з ремінцями.

Свій лук красуня доповнила сумкою Loewe Squeeze на золотому ланцюжку і стильними сонцезахисними окулярами "котяче око" з черепаховим принтом і золотою дротяною оправою.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в атласній мінісукні блиснула пишними грудьми.

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