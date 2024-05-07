Сміливо: Емілі Ратаковскі у "голій" сукні блиснула сосками і пружними сідницями на Met Gala

Модель у провокаційному вбранні від Atelier Versace сяяла на Балу Інституту костюма

Найвідвертіший образ на благодійному Балу Інституту костюма у Нью-Йорку продемонструвала Емілі Ратаковскі.

Модель з'явилася на Met Gala у "голій" сукні Atelier Versace із колекції осінь-зима 2001 року. Вона мала візерунки у вигляді квітів і пелюсток, розшиті бісером і стразами, а також виріз на спині і невеликий шлейф.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Оскільки під вбранням був відсутній бюстгальтер, Емілі виблискувала перед присутніми пишними і спокусливими грудьми.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

А ще дівчина не втратила можливості похизуватися своїми пружними і сексуальними сідницями, а також стрункою фігурою.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Аутфіт Ратаковскі доповнила нюдовими босоніжками Rene Caovilla з намистинами і на шпильках. Їй зробили гарну зачіску з плетінням і макіяж смокі-айс. У вуха у моделі були елегантні сережки, а на руках – браслет із камінням і каблучки.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

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