Сміливо: фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" без бюстгальтера постала у фотосесії

Юлія Бельченко закликала всіх жінок регулярно проходити огляд у мамолога.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" знялася топлес у новій фотосесії авторства Julia Chervak.

Дівчина позувала перед фотокамерою в самих джинсах. Оголені груди вона прикрила спочатку сухими рослинами, а потім руками.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Знімки вона присвятила міжнародному дню боротьби з раком молочної залози. Вона закликала всіх жінок уважно ставиться до свого здоров'я і регулярно проходити огляд у мамолога.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

"15 жовтня — міжнародний день боротьби з раком молочної залози. Він займає 1-е місце у структурі онкологічних захворювань у жінок. Але це захворювання зустрічається і у чоловіків. Дуже часто, ця недуга виявляють вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижена. За умови виявлення цієї хвороби на І стадії успіх лікування становить 95%.

Щоб знизити ризики захворювання, потрібно вести здоровий спосіб життя, стежити за вагою, підтримувати фізичну активність. Обов'язково, раз в 1-2 роки проходити обстеження у мамолога. Пам'ятайте, ми несемо відповідальність за своє життя і здоров'я. Любити себе — означає піклується про себе. Будьте здорові", — написала Бельченко.

Ще красуня продемонструвала ефектний вечірній образ у сукні міді з пікантним декольте і оголеними плечима.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

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