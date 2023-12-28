Сміливо: Гайді Клум показала, як засмагала на пляжі топлес

Зірка улетіла на відпочинок на острови у Карибському морі.

50-річна модель та телеведуча – Гайді Клум – улетіла з чоловіком Томом Каулітцем на популярний серед селебріті курорт – острів Сен-Бартелемі, де вони й відсвяткували Різдво.

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У своєму Instagram зірка опублікувала відео з пляжу — вона засмагає топлес, в одних лише чорних плавках, прикриваючи груди рукою.

Але подружжя проводить весь час не тільки на пляжі – вони також багато гуляють островом у пошуках гарних місць для купання та відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум знялася у різдвяній промокампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi у компанії своєї дочки – 19-річної Лені. Мама і донька в червоній спідній білизні весело позують на камеру.

Лені та Гайді Клум у промокампанії Intimissimi / Фото: Instagram Лені Клум

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