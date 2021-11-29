Сміливо: "Холостячка" Злата Огнєвіч позувала перед камерою без бюстгальтера

Сміливо: "Холостячка" Злата Огнєвіч позувала перед камерою без бюстгальтера

Співачка продовжує дивувати сміливими образами.

Злата Огнєвіч знялася у пікантній фотосесії авторства Natalia Dudych, у якій вона постала без бюстгальтера. Замість білизни її груди прикривав аксесуар у вигляді чорної смужки із золотою металевою вставкою.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Одягнена артистка була у білий жакет і штани з високою талією, на шиї висіла чорна краватка та золотий ланцюжок.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Аутфіт Злата доповнила укладанням з локонами та макіяжем з акцентом на очах.

Другий аутфіт із фотосету вийшов не менш спокусливим. Зірка продемонструвала струнку фігуру у чорному корсеті-боді, лакованому топі з пишними рукавами з блискавкою та колготах-сітці.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч сяяла також у чорному кроптопі, асиметричній спідниці зі сріблястою торочкою, високих рукавичках та високих чоботях.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, а голову – обідком.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

До речі, фінал реалітішоу "Холостячка" відбудеться вже цієї п'ятниці, 3 грудня, і ми дізнаємося, хто підкорив серце Злати.

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