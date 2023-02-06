Сміливо: Каміла Кабельйо прийшла на музичну церемонію у прозорому бюстгальтері з перлів

24-річна кубино-американська співачка і акторка сяяла на червоній доріжці у пікантному аутфіті.

Каміла Кабельйо відвідала церемонію вручення премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами артистка постала у сміливому образі. На ній була сукня від бренду PatBo, яка складалася із чорної довгої спідниці і вишуканого прозорого бюстгальтера із перлів, який був прикрашений на рівні сосків білими квітами з леліток.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Високий розріз дозволив красуні демонструвати стрункі ноги. Взута вона була у чорні босоніжки на високій платформі і підборах від Stuart Weitzman.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Кабельйо розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук перлинними сережками Mikimoto.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Читайте також: