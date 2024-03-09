Сміливо: канадська художниця без бюстгальтера позувала перед фотографами на івенті

Канадська художниця Петра Коллінз у провокаційному образі з'явилася на вечірці Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal на честь фільму "Оппенгеймер". Івент відбувся у приватній резиденції у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами дівчина постала у всьому чорному. На ній була довга спідниця і прозоре боді, під яким не було бюстгальтера. Петра без комплексів демонструвала всім свої оголені груди.

Петра Коллінз / Фото: Getty Images

Образ Коллінз доповнила капроновими колготами, чорними туфлями і чорною сумочкою із золотими ручками-ланцюжками. У неї було хвилясте укладання, лаконічні золоті сережки у вухах і відсутній макіяж.

Нагадаємо, на вечірку без бюстгльтера прийшла також Зої Кравіц. Вона теж сміливо виблискувала сосками перед присутніми.

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