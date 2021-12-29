Сміливо: Катерина Бужинська блиснула оголеними грудьми

Співачка у кокетливому аутфіті знялася у фотосеті.

Катерина Бужинська потішила своїх фоловерів в Instagram новою фотосесією, в якій вона постала у сміливому образі.

Артистка була одягнена у штани кольору металік та блискучий персиково-сріблястий жакет без ґудзиків і з плісованими широкими рукавами.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Під жакетом не було бюстгальтера, тому на одній зі світлин Катерина грайливо блиснула своїм оголеним бюстом.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Свій образ зірка доповнила туфлями кольору металік на високій платформі і підборах.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Коротка зачіска з локонами, макіяж з акцентом на очах і велика моносережка-кільце завершили звабливий лук Бужинської.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Передноворічна метушня. Як все встигнути? Складання новорічного меню, купівля подарунків, організація розваг для родини, а ще й концерти", - підписала знімки артистка.

Нагадаємо, Катерина в ефектній сукні та з прикрасою на голові привітала читачів ТСН.ua із прийдешнім Новим роком.

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