Сміливо: комікеса Ніккі Глейзер у "голій" сукні з мереживом з'явилася на вечірці

Американська комікеса Ніккі Глейзер відвідала вечірку Vanity Fair Oscar у Беверлі-Гіллз, де продемонструвала відвертий аутфіт.

Ніккі Глейзер / Фото: Associated Press

Перед фотографами вона постала у "голій" чорній мереживній сукні максі від бренду Valdrin Sahiti. Вбрання мало вузькі бретельки, пікантне декольте та оксамитові смужки. У цьому луку Ніккі блиснула чорною білизною.

Ніккі Глейзер / Фото: Associated Press

Образ Гейзер доповнила зачіскою з м'якими локонами, макіяжем із акцентом на очах, бордовим манікюром і діамантовими каблучками та браслетом. Взута вона була у чорні босоніжки.

Ніккі Глейзер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на паті Vanity Fair Oscar в "голих" сукнях з'явилися також Емілі Ратаковскі і Кендалл Дженнер.

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