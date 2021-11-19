Сміливо: мексиканський артист у прозорому комбінезоні блиснув трусами на червоній доріжці

Музичний виконавець Markos D1 одягнув на церемонію комбінезон-сітку з хрестами.

У Лас-Вегасі відбулася 22-а щорічна церемонія вручення латинської премії Греммі – Latin Grammy Awards. На червоній доріжці цього вечора було багато знаменитостей. Деякі з них вирішили привернути увагу провокаційними луками. Серед них був і мексиканський співак Markos D1.

Markos D1 / Getty Images

Чоловік з'явився перед камерами у чорному комбінезоні-сітці з великими блискучими хрестами, крізь який він блиснув трусами.

Зверху артист одягнув чорну шубу. Аутфіт Markos D1 доповнив чорними кросівками. На шиї у нього висів широкий сріблястий ланцюжок, а на пальцях були каблучки.

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