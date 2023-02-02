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Сміливо: литовська модель прогулялася вулицями Маямі у прозорій сукні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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2608
Час на прочитання
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Сміливо: литовська модель прогулялася вулицями Маямі у прозорій сукні

Дейманте Гуобайт / Фото: Getty Images

Дейманте Гуобайт у прозорому вбранні блиснула ідеальною фігурою.

В об'єктив папараці потрапила литовська модель Дейманте Гуобайт. Білявка гуляла вулицями Маямі у провокаційному образі.

На манекенниці була чорна довга прозора сукня з глибоким декольте і високим розрізом, під якою на ній було чорне бікіні. У цьому вбранні можна добре розглянути струнку і сексуальну фігуру Дейманте.

Дейманте Гуобайт / © Getty Images
Дейманте Гуобайт / Фото: Getty Images

Свій лук дівчина доповнила чорними шкіряними ляпанцями і окулярами-авіаторами. Волосся Гуобайт розпустила, зробила ніжний макіяж і була без прикрас. У руці модель тримала зелений рельєфний клатч.

Нагадаємо, американська модель Сара Роллінс на вулицях Лос-Анджелеса похизувалася пишним бюстом у прозорому топі, під який вона одягла червоний бюстгальтер.

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Дата публікації
Перегляди
2608
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