Сміливо: литовська модель прогулялася вулицями Маямі у прозорій сукні

В об'єктив папараці потрапила литовська модель Дейманте Гуобайт. Білявка гуляла вулицями Маямі у провокаційному образі.

На манекенниці була чорна довга прозора сукня з глибоким декольте і високим розрізом, під якою на ній було чорне бікіні. У цьому вбранні можна добре розглянути струнку і сексуальну фігуру Дейманте.

Дейманте Гуобайт / Фото: Getty Images

Свій лук дівчина доповнила чорними шкіряними ляпанцями і окулярами-авіаторами. Волосся Гуобайт розпустила, зробила ніжний макіяж і була без прикрас. У руці модель тримала зелений рельєфний клатч.

Нагадаємо, американська модель Сара Роллінс на вулицях Лос-Анджелеса похизувалася пишним бюстом у прозорому топі, під який вона одягла червоний бюстгальтер.

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