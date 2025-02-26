Сміливо: модель Амелія Грей блиснула оголеними грудьми на показі у Мілані

Американська модель Амелія Грей взяла участь у показі нової колекції бренду Dsquared2, який відбувся у межах Тижня моди в Мілані.

Дівчина продефілювала у сміливому образі. На ній був обтислий прозорий комбінезон із довжелезними рукавами кольору шампань, розшитий паєтками, торочкою з паєтками та пір'ям. Під нього красуня одягла білі стринги.

Амелія Грей / Фото: Getty Images

А оскільки під вбранням не було бюстгальтера – Амелія виблискувала перед присутніми своїми гарними оголеними грудьми.

У Грей було розпущене волосся і був макіяж із акцентом на очах.

До речі, образ Амелії був натхненний сукнею Шер, створеною модельєром Бобом Макі, у якій вона з'явилася на Met Gala у 1974 році.

Нагадаємо, це не вперше, коли Амелія Грей оголює свої груди. На показ бренду Saint Laurent у Парижі вона прийшла у чорній шкіряній спідниці і чорному боді в сітку, в якому вона оголила свій бюст.

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