Сміливо: модель у "голій" сукні і без бюстгальтера з'явилася на вечірці

Модель Sports Illustrated Swimsuit Кеті Остін побувала на вечірці бренду купальників, на якій презентували нову колекцію.

Для своєї появи красуня обрала провокаційний лук. Вона одягла повністю прозору чорну сукню максі з американською проймою, прикрашену стразами. Під вбранням були лише чорні стринги. А от соски вона заховала під нюдовими наклейками.

У такому вбранні вона змогла продемонструвати свою струнку фігуру.

Кеті Остін / Фото: Getty Images

Аутфіт Остін доповнила босоніжками кольору металік. Вона зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із довгими віями і молочні манікюр та педикюр.

Нагадаємо, на цю вечірку також завітала американська гімнастка і зірка соцмереж Олівія Данн, яка постала у чорному комбінезоні з широкими штанями і сексуальним декольте. На талії були прозорі вставки, прикрашені камінням і торочкою з блискітками.

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