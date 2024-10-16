Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Сміливо: нідерландська модель у "голій" сукні прийшла на вечірку

Сміливо: нідерландська модель у "голій" сукні прийшла на вечірку

Сміливо: нідерландська модель у "голій" сукні прийшла на вечірку

Імаан Гаммам / Фото: Getty Images

28-річна Імаан Гаммам у прозорому вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Нідерландська модель єгипетського і марокканського походження – Імаан Гаммам – взяла участь у шоу "The Victorias Secret Show 2024", а потім відвідала афтепаті у Нью-Йорку.

Там дівчина з'явилася у сміливому аутфіті. Вона одягла "голу" чорну сукню міді, під якою на ній був мереживний бюстгальтер і труси. Взута вона була у шкіряні туфлі з квадратним мисом. Під рукою Імаан несла чорно-білу волохату сумку.

Імаан Гаммам / © Getty Images
Імаан Гаммам / Фото: Getty Images

У Гаммам була об'ємна зачіска з кучерями, насичений макіяж і золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, аргентинська модель і акторка Валентина Феррер постала на вечірці у мереживній сукні з квітковим візерунком.

Читайте також:

Більше не блондинка? Клавдія Петрівна виступила у новому образі! - ЖВЛ представляє

Більше не блондинка? Клавдія Петрівна виступила у новому образі! - ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація