Сміливо: німецький артист у прозорому костюмі з паєтками блиснув трусами на червоній доріжці

Наш герой обрав для свого виходу гламурний образ, у якому він точно не залишився непоміченим.

Артист, ведучий і спеціальний посл Європейського парламенту з питань LGBTQ - Ріккардо Сімонетті - відвідав галавечір "Серце дітям" від благодійної організації Ein Herz fuer Kinder, який відбувся у Берліні.

На червоній доріжці Ріккардо з'явився у досить сміливому аутфіті. На ньому був бежевий прозорий костюм, щедро розшитий бісером і паєтками. Крізь тонку тканину штанів просвічувалася його білизна.

Ріккардо Сімонетті / Фото: Getty Images

Аутфіт Сімонетті доповнив чорними ботильйонами на високій платформі, усипаній стразами.

Артист зібрав волосся у скромну зачіску, накрутив локони, зробив макіяж смокі айс зі стразами і прикрасив вуха золотими сережками з діамантами. На шиї у нього був золотий ланцюжок, а на руках - золотий браслет, годинник і перстень.

Нагадаємо, на багатьох світських заходах можна побачитии чоловіків, які сяють у розкішних стильних жіночих вбраннях. Часто їхні аутфіти набагато ефектніші, ніж у жінок.

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