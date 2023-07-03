Сміливо: оголена екс"ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер похизувалася пружними сідницями

Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram відверті знімки з фотосесії авторства Cameron Hammond. Знімання відбулися або до вагітності моделі або на перших місяцях.

Перед об'єктивом фотокамери Скрівер постала повністю оголеною. Вона милася під душем просто неба. Красуня продемонструвала свою ідеальну підтягнуту фігуру і пружні сідниці.

Жозефін також блиснула грудьми, які намилила пінкою.

Нагадаємо, Жозефін Скрівер підтвердила свою вагітність появою на червоній доріжці кінофестивалю у Каннах. Модель показала вагітний живіт у чорній асиметричній сукні з вирізами з боків і невеликим шлейфом.

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