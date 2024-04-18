Сміливо: онука Елвіса Преслі у прозорій сукні з'явилася на прем'єрі серіалу

34-річна Райлі Кіо обрала для свого виходу "голе" вбрання від Chanel.

Онука Елвіса і Прісцилли Преслі – Райлі Кіо – відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру серіалу "Під мостом" (Under The Bridge), у якому зіграла одну з головних ролей.

Для своєї появи вона обрала сміливий і романтичний водночас образ. На Райлі була чорна прозора сукня міді від бренду Chanel з рюшами у зоні декольте і на манжетах. Під вбранням Кіо одягла чорну білизну.

Райлі Кіо / Фото: Associated Press

Лук красуня доповнила чорними атласними босоніжками на шпильках, акуратним укладанням із локонами і макіяжем смокі-айс та помадою кольору курної троянди. Прикраси з діамантами завершили аутфіт Райлі.

Райлі Кіо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонії нагородження премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі Райлі Кіо сяяла у сукні максі з глибоким декольте і прозорою спідницею, прикрашеною перлами й камінням, під якою була коротка чорна спідниця з білими паєтками. На заході вона була зі своєю бабусею – Прісциллою Преслі.

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