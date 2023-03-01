Сміливо: переможниця шоу "Холостяк-12" без білизни позувала перед камерою

Катерина Лозовицька показала фоловерам гарячі світлини зі знімання.
Переможниця романтичного проєкту "Холостяк-12" – модель Катерина Лозовицька – знялася у відвертій фотосесії і вирішила показати кілька знімків із неї в Instagram.
На світлинах дівчина постала без спідньої білизни. На один бік вона одягла джинсову куртку, якою прикрила оголені груди та інтимне місце.
Лозовицька продемонструвала також татуювання під ключицею.
Лук Катя доповнила чорними шкіряними рукавичками і ботильйонами на стійких підборах. Вона зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж.
Нагадаємо, суперниця Каті у фіналі "Холостяка" Олександра Мудра виклала у соцмережі своє фото топлес.
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