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Сміливо: переможниця шоу "Холостяк-12" без білизни позувала перед камерою

Сміливо: переможниця шоу "Холостяк-12" без білизни позувала перед камерою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1003
Час на прочитання
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Сміливо: переможниця шоу "Холостяк-12" без білизни позувала перед камерою

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Катерина Лозовицька показала фоловерам гарячі світлини зі знімання.

Переможниця романтичного проєкту "Холостяк-12" – модель Катерина Лозовицька – знялася у відвертій фотосесії і вирішила показати кілька знімків із неї в Instagram.

На світлинах дівчина постала без спідньої білизни. На один бік вона одягла джинсову куртку, якою прикрила оголені груди та інтимне місце.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Лозовицька продемонструвала також татуювання під ключицею.

Лук Катя доповнила чорними шкіряними рукавичками і ботильйонами на стійких підборах. Вона зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Нагадаємо, суперниця Каті у фіналі "Холостяка" Олександра Мудра виклала у соцмережі своє фото топлес.

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Дата публікації
Перегляди
1003
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