Сміливо: пишнотіла модель у лосинах продемонструвала величезні сідниці і целюліт на них

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове відео з прогулянкии парком.

Красуня у спортивному луку продемонструвала свої широкі стегна і пишні сідниці. На Бон був білий кроптоп зі шнурівками на спині і сірі лосини, що підкреслили її п'яту точку, на якій був помітний целюліт – його дівчина не соромиться, а навпаки акцентує на ньому увагу.

"Хто ще любить целюліт? Я люблю свою природну красу", – підписала Грейсі відео.

Грейсі відома тим, що вона пропагує бодіпозитив і мотивує своїх фоловерів любити і приймати себе такими, якими вони є. Для багатьох дівчат і жінок вона стала сміливим прикладом для наслідування.

Нагадаємо, Грейсі Бон у мініспідниці і з відвертим вирізом на грудях позувала на тлі Ейфелевої вежі.

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