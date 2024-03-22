Сміливо: подруга Кім Кардашян прийшла на захід у "голій" сукні

Анастасія Караніколау вийшла у світ у прозорому вбранні.

У Західному Голлівуді відбувся івент із нагоди запуску нового бренду напоїв Кайлі Дженнер. Захід відвідала подруга Кім Кардашян – модель і ютуберка Анастасія Караніколау.

Дівчина зявилася там у сміливому аутфіті. На ній була чорна "гола" сукня з відкритими плечами, під яку вона одягла чорну білизну.

Анастасія Караніколау / Фото: Getty Images

Аутфіт Анастасія доповнила лакованими чорними туфлями. Волосся вона зібрала вгорі, випустивши пасма, зробила макіяж із акцентом на довгих віях і червоний манікюр. У руці Караніколау тримала напій у залізній банці.

Нагадаємо, організаторка вечора Кайлі Дженнер сяяла в обтислій латексній чорній сукні з глибоким декольте, яка підкреслила її сексуальні форми.

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