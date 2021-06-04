Сміливо: Поліна Логунова приспустила сукню і показала оголені груди

Healthy & beauty-блогерка, ведуча і дружина Дмитра Ступки знялася у новій відвертій фотосесії.

Епатажна Поліна Логунова розбурхала уяву шанувальників відвертим знімком з нової студійної фотосесії.

В Instagram вона опублікувала фото, на якому позує у довгій сріблястій сукні на бретельках і з вирізом на спині. Поліна приспустила вбрання і продемонструвала на камеру оголені пишні груди.

Ведуча однією рукою тримала волосся, щоб похизуватися також спиною. На підлозі біля неї лежав дискобол.

Нагадаємо, під час відпочинку у Домініканській Республіці Логунова показала пишний бюст у сріблястому бікіні.

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