Сміливо: порноакторка з Китаю прийшла на захід лише в білизні

Зірка фільмів для дорослих Ніколь Доші зявилася на заході у напівпрозорій білизні.

Порноакторка Ніколь Доші відвідала захід, присвячений зіркам індустрії для дорослих - AVN Adult Expo 2023. Івент відбувся у Лас-Вегасі, штат Невада.

Доші вирішила опинитися в центрі уваги заходу, тому вона прийшла без одягу. На ній була лише білизна - напівпрозора блакитна із зображенням сніжинок. Соски жінка заклеїла лейкопластирем.

Свій провокаційний аутфіт Доші доповнила високими чорними ботфортами на шпильках.

Ніколь Доші / Фото: Getty Images

Ніколь зробила укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Нагадаємо, інша порноакторка - Livv Fitt - прийшла на захід у відвертому леопардовому асиметричному кетсьюті із ланцюжками, який оголював її живіт і п'яту точку.

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